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Коммерческая недвижимость в Минской Области, Беларусь

коммерческая недвижимость
254
рестораны
8
офисы
25
производственные здания
39
склады
29
магазины
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1 объект найдено
Другое со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Другое со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Площадь 331 м²
Количество этажей 8
€265,452
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