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Отели в Минской Области, Беларусь

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2 объекта найдено
Отель со стеклопакетами, с подвалом, с парковка в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Отель со стеклопакетами, с подвалом, с парковка
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 874 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию объект придорожного сервиса в д. Корзуны. Расположен в 24 км от…
€922,239
Отель со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бобр, Беларусь
Отель со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бобр, Беларусь
Площадь 3 500 м²
Продается действующий загородный семейный комплекс «Бивер Ресорт» 6 Га (аренда), площадь стр…
€622,812
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