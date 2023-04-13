Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Готовый бизнес

Купить готовый бизнес в Минский район, Беларусь

Сеницкий сельский Совет
1
Готовый бизнес В архив
Очистить
1 объект найдено
Готовый бизнес 17 комнатв Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Готовый бизнес 17 комнат
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
17 Количество комнат 1 033 м² Количество этажей 3
€ 545,584
Продаётся действующий  бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Бел…

Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти