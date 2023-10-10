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Коммерческая недвижимость в Минский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
95
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1 объект найдено
Другое со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Другое со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Площадь 331 м²
Количество этажей 8
€265,831
Realting.com
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