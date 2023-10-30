Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Минский район
  5. Гостиницы, отели

Отели в Минский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
96
офисы
18
производственные здания
6
склады
10
магазины
18
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
Этаж 8/1
Административное помещение в бизнес - центре "IQ" в собственность в районе Варшавского шоссе…
€795,270
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 723 м²
Этаж 1/19
Продажа помещения в ЖК «Славянский квартал». Помещение расположено в самом центре города – н…
€287,291
Производство 2 комнаты с подъездными путями, с отдельным входом, с klass C в Волковыск, Беларусь
Производство 2 комнаты с подъездными путями, с отдельным входом, с klass C
Волковыск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Продается насосная станция битумохранилища. Адрес: г. Волковыск, ул.Октябрьская. Площадь зас…
€18,935
Офис с парковкой, новое здание, с подъездными путями в Минск, Беларусь
Офис с парковкой, новое здание, с подъездными путями
Минск, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 2/25
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме, МФК «Минск Мир», квартал «Тропичес…
€73,278
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 2 885 м²
Этаж 3/3
Продается комплекс помещений 3000 м2 как действующий бизнес по ул. Шевченко (Автомобильный р…
€1,136
Коммерческая с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте в Минск, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Минск, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€156,214
Офис 2 комнаты с парковкой, новое здание, с видеонаблюдением в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты с парковкой, новое здание, с видеонаблюдением
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 6
Два административных помещения в центре города, расположенные на 1-ом и 6-ом этажах бизнес-ц…
€30,296
Коммерческая 2 комнаты в Брест, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 22 м²
Этаж 1/5
Административное помещение в собственность в районе Речица города Бреста общей площадью 64,3…
€35,030
Коммерческая 1 комната с парковкой, с охраной, с отдельным входом в Ждановичи, Беларусь
Коммерческая 1 комната с парковкой, с охраной, с отдельным входом
Ждановичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 134 м²
Этаж 1/1
Продается гараж ПГСК "Железнодорожник в Ждановичах. - Площадь - 134.4 м. - Охраняемая террит…
€17,704
Коммерческая с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной в Минск, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Минск, Беларусь
Площадь 17 м²
€4,450
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом в Минск, Беларусь
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
Площадь 68 м²
Этаж 1/25
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
€122,604
Производство 30 комнат с парковкой, с мебелью, новое здание в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Производство 30 комнат с парковкой, с мебелью, новое здание
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 30
Площадь 11 118 м²
Этаж 1/2
Цена по запросу
Realting.com
Перейти