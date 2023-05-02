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Склады в Михановичский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Склад в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Склад
Михановичский сельский Совет, Беларусь
3 662 м²
€ 710,000
Торговые помещения, склады аг. Михановичи Общая площадь: 3661.9 м2 Земельные участки (право …
Склад в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Склад
Михановичский сельский Совет, Беларусь
344 м² 1/1 Этаж
€ 182,244
Продается здание склада в 15 минутах езды от Минска (16 км от МКАД, 500м от М-1). На террито…
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