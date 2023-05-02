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Производственные здания в Михановичский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство 4 комнаты в Михановичи, Беларусь
Производство 4 комнаты
Михановичи, Беларусь
4 Количество комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 90,256
Производство в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Производство
Михановичский сельский Совет, Беларусь
1 077 м²
€ 109,401
 Продается комплекс, состоящий из двух зданий: (780,6 кв.м. и 296,1 кв.м.). Комплекс на…
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