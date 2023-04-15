Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Брестский район
  5. Мотыкальский сельский Совет
  6. Рестораны, кафе

Купить ресторан в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафев Большие Мотыкалы, Беларусь
Ресторан, кафе
Большие Мотыкалы, Беларусь
€ 26,118
Земельный участок площадью 0,1350 га для строительства и обслуживания кафе с расположенным н…

Параметры недвижимости в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти