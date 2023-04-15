Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Брестский район
  5. Мотыкальский сельский Совет
  6. Производственные помещения

Купить производственное здание в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производствов Тюхиничи, Беларусь
Производство
Тюхиничи, Беларусь
Количество этажей 2
€ 148,602
Многофункциональное здание в собственность в д.Ковердяки Брестского района общей площадью 26…

Параметры недвижимости в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти