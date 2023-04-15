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Купить коммерческую недвижимость в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческаяв Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
10 м² 1 Этаж
€ 139,596
Лот 6229. Здание базы отдыха - специализированное физкультурно-оздоровительного и спортивног…
Производствов Тюхиничи, Беларусь
Производство
Тюхиничи, Беларусь
Количество этажей 2
€ 148,602
Многофункциональное здание в собственность в д.Ковердяки Брестского района общей площадью 26…
Ресторан, кафев Большие Мотыкалы, Беларусь
Ресторан, кафе
Большие Мотыкалы, Беларусь
€ 26,118
Земельный участок площадью 0,1350 га для строительства и обслуживания кафе с расположенным н…

Параметры недвижимости в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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