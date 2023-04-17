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Купить магазин в Мостовский район, Беларусь

Мосты
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1 объект найдено
Магазинв Мосты, Беларусь
Магазин
Мосты, Беларусь
446 м²
€ 240,799
Продажа магазина Адрес: г. Мосты, ул. Полевая, 2 Площадь – 445,6 м2 Цена - 665 00…

Параметры недвижимости в Мостовский район, Беларусь

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