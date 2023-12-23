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Коммерческая недвижимость в Мосты, Беларусь

1 объект найдено
Магазин с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Мосты, Беларусь
Магазин с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Мосты, Беларусь
Площадь 446 м²
Продажа магазина Адрес: г. Мосты, ул. Полевая, 2 Площадь – 445,6 м2 Цена - 665 000 руб с НДС…
€182,878
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