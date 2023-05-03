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Магазины в Марьина Горка, Беларусь

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2 объекта найдено
Магазин 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 96 м² 1/1 Этаж
€ 68,105
Продажа помещения в микрорайоне с высокой проходимостью, с отдельным входом площад…
Магазин в Марьина Горка, Беларусь
Магазин
Марьина Горка, Беларусь
120 м² 1/1 Этаж
€ 227,048
Продается магазин в хорошем проходном месте рядом с центром города в непосредственной близос…
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