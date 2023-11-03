Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Марьина Горка
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Марьина Горка, Беларусь

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин с парковкой, новое здание, с подъездными путями в Минск, Беларусь
Магазин с парковкой, новое здание, с подъездными путями
Минск, Беларусь
Площадь 80 м²
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме, МФК «Минск Мир», квартал «Тропичес…
€137,641
Магазин в Малорита, Беларусь
Магазин
Малорита, Беларусь
Этаж 1/1
Здание многофункциональное (наименование - склад - магазин) в собственность в городе Малорит…
€113,013
Коммерческая с кондиционером, с охраной, с отдельным входом в Минск, Беларусь
Коммерческая с кондиционером, с охраной, с отдельным входом
Минск, Беларусь
Площадь 805 м²
Этаж 1/4
Продажа по курсу НБ, 1993 год постройки. 1й и 2й этажи из 4х, площадью 805,3 м . кв. Здание …
€988,865
Офис 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Минск, Беларусь
Офис 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 299 м²
Выгодное вложение инвестиций!!! Продажа готового бизнеса! Офис-склад в центре города. Цоколь…
€201,352
Коммерческая в Брест, Беларусь
Коммерческая
Брест, Беларусь
Административное помещение в собственность в районе Речица города Бреста общей площадью 92,1…
€61,215
Другое в Минск, Беларусь
Другое
Минск, Беларусь
Площадь 11 м²
Количество этажей 4
Общая площадь 11.3 м2, материал стен - блоки из ячеистого бетона, монолитный ж/б, 2011 года …
€4,144
Склад 3 комнаты с подъездными путями, с рампой в Красненский сельский Совет, Беларусь
Склад 3 комнаты с подъездными путями, с рампой
Красненский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 773 м²
Этаж 1/1
Продаются с отличным торгом склады вторсырья в д. Красное, Молодечненское направление, 42 км…
€36,729
Склад 4 комнаты с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Минск, Беларусь
Склад 4 комнаты с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение общей площадью 445,7 м2, расположенное по адр…
€306,077
Коммерческая 12 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Гомельский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 12 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Гомельский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 12
Площадь 200 м²
Предлагаю в продажу коммерческий объект - база отдыха на берегу озера Щаты. Экологически чис…
€127,140
Магазин в Каменец, Беларусь
Магазин
Каменец, Беларусь
Этаж 1/1
Здание магазина с действующим арендатором (назначение - здание многофункциональное) в собств…
€207,191
Коммерческая 5 комнат с мебелью, с подъездными путями, с отдельным входом в Лида, Беларусь
Коммерческая 5 комнат с мебелью, с подъездными путями, с отдельным входом
Лида, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 343 м²
Этаж 1/1
Продается административно-торговое помещение по улице Притыцкого 24, микрорайон Индустриальн…
€47,089
Офис в Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
Количество этажей 2
Административно - хозяйственное здание с парковкой в собственность в восточной части города …
€339,039
Realting.com
Перейти