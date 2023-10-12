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Коммерческая недвижимость в Малоситнянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с баней в Дретунь, Беларусь
Коммерческая с баней
Дретунь, Беларусь
Площадь 1 000 м²
На территории бывшего военного городка №2 «Дретунь» расположено предприятие по производству …
€282,396
Realting.com
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