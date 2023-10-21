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Коммерческая недвижимость в Малоритский район, Беларусь

1 объект найдено
Магазин в Малорита, Беларусь
Магазин
Малорита, Беларусь
Этаж 1/1
Здание многофункциональное (наименование - склад - магазин) в собственность в городе Малорит…
€113,226
Realting.com
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