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Рестораны в Молодечно, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Молодечно, Беларусь
Ресторан, кафе
Молодечно, Беларусь
1 252 м² Количество этажей 2
€ 407,336
Продается ресторанный комплекс в историческом месте г. Молодечно. 1989 г. п. Площадь - 1251,…
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