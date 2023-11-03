ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Молодечно
Готовый бизнес
Готовый бизнес в Молодечно, Беларусь
коммерческая недвижимость
4
Готовый бизнес
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с видеонаблюдением
Звенчатка, Беларусь
4
738 м²
2/2
Уникальное предложение на рынке недвижимости ! В продаже административно-гостиничный комплек…
€395,546
Рекомендовать
Офис 6 комнат с центральным отоплением, с видеонаблюдением, с парковка
Гродно, Беларусь
6
1
110 м²
3
Аренда. Торгово-офисное помещение на пер. Дзержинского, 9 Торговое, офисное помещение на …
€8
Рекомендовать
Офис с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Брест, Беларусь
112 м²
ЛОТ 3646. Помещение общей площадью 111,9м2, расположенное в цокольном этаже жилого дома н…
€83,818
Рекомендовать
Офис с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Брест, Беларусь
274 м²
8/8
Продам изолированное помещение под Офис/Производство, Брест, ул. Пионерская, 52, площадь 273…
€50,856
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением
Гродно, Беларусь
193 м²
1/5
Помещение на первом этаже с отдельным входом. В продаже изолированное помещение бытового обс…
€178,937
Рекомендовать
Офис 2 комнаты с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Минск, Беларусь
2
884 м²
1/14
Хорошее помещение для бизнеса. Расположение близко к метро. Активное место расположения. Узн…
€980,588
Рекомендовать
Офис с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Минск, Беларусь
31 м²
2/9
Продается офис, 2 кабинета (22,6 м.кв. +8,2 м.кв.) + машино-место в подземном паркинге в под…
€61,215
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
90 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€125,440
Рекомендовать
Коммерческая с подвалом
Боровляны, Беларусь
4
Здание многофункциональное. Состоит из двух зданий: 1) Первое здание одноэтажное площадью 62…
€2,35 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с интернетом
Брест, Беларусь
1 002 м²
1/2
Продам Капитальное строение, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Высокая,…
€216,608
Рекомендовать
Офис
Брест, Беларусь
2
Административно - хозяйственное здание с парковкой в собственность в восточной части города …
€339,039
Рекомендовать
Коммерческая с видеонаблюдением, с охраной
Минск, Беларусь
12 м²
Продается машиноместо площадью 11,7 кв.м в жилом доме, по адресу пр. Победителей 127, охрана…
€9,418
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL