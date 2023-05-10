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Склады в Могилевской области, Беларусь

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2 объекта найдено
Склад в Могилёв, Беларусь
Склад
Могилёв, Беларусь
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
€ 535,356
Склад 1 комната в Осиповичи, Беларусь
Склад 1 комната
Осиповичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 502 м²
Этаж 1/1
€ 22,801
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