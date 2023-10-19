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Коммерческая недвижимость в Могилевской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
28
производственные здания
3
магазины
9
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