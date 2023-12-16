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Склады в Мачулищи, Беларусь

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1 объект найдено
Склад в Мачулищи, Беларусь
Склад
Мачулищи, Беларусь
Площадь 3 000 м²
Продаются производственные и складские здания вместе с землей площадью 1.0224 га. Общая площ…
€916,716
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