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Коммерческая недвижимость в Ляховичский район, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 7 комнат в Ольховцы, Беларусь
Коммерческая 7 комнат
Ольховцы, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продаётся здание  в д. Ольховцы. Расположено возле реки. Общая площадь 378 м.кв. 2 этажа, вы…
€17,039
Realting.com
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