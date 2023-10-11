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Продажа офисных помещений в Лядский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис в Топилишки, Беларусь
Офис
Топилишки, Беларусь
Площадь 1 211 м²
Количество этажей 2
Продаётся капитальное строение в районе деревни Топилишки. Общая площадь здания 1211 кв.м. …
€57,523
Realting.com
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