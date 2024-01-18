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Производственные здания в Лунинецкий район, Беларусь

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1 объект найдено
Производство в Лахвенский сельский Совет, Беларусь
Производство
Лахвенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 4 957 м²
Агропромышленная база в собственность в Лунинецком районе Брестской области. Расположена в 5…
€293,731
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