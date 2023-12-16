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Коммерческая недвижимость в Лунинецкий район, Беларусь

1 объект найдено
Офис 30 комнат в Лунинец, Беларусь
Офис 30 комнат
Лунинец, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 4 234 м²
Этаж 3/3
Отличное месторасположение в административно-производственном районе города с большой проход…
€403,355
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