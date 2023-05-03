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Склады в Луговослободской сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Склад 1 комната в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 1 397 м² 1/3 Этаж
€ 846,252
Продажа сухого склада модульного типа класс А ТЛК «Прилесье» СЭЗ «Минск&ra…
Склад в Луговая Слобода, Беларусь
Склад
Луговая Слобода, Беларусь
2 078 м² 1/1 Этаж
€ 136,229
Продажа склада производства с земельным участком   Предлагаем в продажу 2 капитальных с…
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