Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Луговослободской сельский Совет
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Луговослободской сельский Совет, Беларусь

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 5 комнат с парковкой, с охраной, с отдельным входом в Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 5 комнат с парковкой, с охраной, с отдельным входом
Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 927 м²
Этаж 1/1
€470,888
Офис с парковкой, новое здание, с подъездными путями в Минск, Беларусь
Офис с парковкой, новое здание, с подъездными путями
Минск, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 2/25
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме, МФК «Минск Мир», квартал «Тропичес…
€72,893
Коммерческая в Каменец, Беларусь
Коммерческая
Каменец, Беларусь
Площадь 500 м²
Продается здание в Каменецком районе (бывший колбасный цех) 1990 г.п.,площадь застройки-510 …
€28,253
Склад 20 комнат с парковкой, с охраной, с отдельным входом в Минск, Беларусь
Склад 20 комнат с парковкой, с охраной, с отдельным входом
Минск, Беларусь
Комнаты 20
Площадь 2 600 м²
Этаж 1
Повышенный ж.д. путь –позволяет разгрузку сыпучих грузов на две стороны. Территория  имеет о…
€3,30 млн
Магазин с в жилом доме в Минск, Беларусь
Магазин с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 53 м²
Этаж 1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€76,995
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 893 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение рядом с деревней Поповщина. Молодечненский р-н, 42 км от МКАД.…
€89,469
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Брест, Беларусь
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Брест, Беларусь
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Продам Торговое помещение, площадь 63,9 кв.м., г. Брест, ул. Коммерческая, 7 (1-й этаж), мик…
€21,943
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с подъездными путями в Каменец, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с подъездными путями
Каменец, Беларусь
Площадь 273 м²
Этаж 1
ЛОТ 2448. Многофункциональное здание в Центре г. Каменец 1953 года постройки. Общая площадь …
€47,089
Магазин новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме в Минск, Беларусь
Магазин новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". Дом 7.4. У…
€140,475
Коммерческая с видеонаблюдением, с отдельным входом в Минск, Беларусь
Коммерческая с видеонаблюдением, с отдельным входом
Минск, Беларусь
Площадь 10 м²
Этаж 2/3
❤️Машиноместо площадью 10м2, расположено рядом с выездом с паркинга, а также рядом с пешим в…
€2,354
Склад в Волковыск, Беларусь
Склад
Волковыск, Беларусь
Площадь 1 325 м²
Количество этажей 1
Сдаётся в аренду здание специализированное складов, торговых баз, баз материально- техническ…
€690
Офис 2 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 8/8
Продажа офисного помещения в БЦ «Каменногорский». Общая площадь – 35,2 кв.м, состоит из двух…
€34,846
Realting.com
Перейти