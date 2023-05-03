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Производственные здания в Луговослободской сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство в Луговая Слобода, Беларусь
Производство
Луговая Слобода, Беларусь
2 078 м²
Цена по запросу
 Продается земельный участок  площадью  1, 22 Га +  имеется 2 капитальны…
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