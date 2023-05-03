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Коммерческая недвижимость в Луговослободской сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Склад 1 комната в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 1 397 м² 1/3 Этаж
€ 846,252
Продажа сухого склада модульного типа класс А ТЛК «Прилесье» СЭЗ «Минск&ra…
Коммерческая 1 комната в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 9,990
Гараж в районе поселка Сосны, ж б перекрытия, подвал оштукатурен . Рядом Республиканский спо…
Магазин в Привольный, Беларусь
Магазин
Привольный, Беларусь
194 м² 1/1 Этаж
€ 59,941
Склад в Луговая Слобода, Беларусь
Склад
Луговая Слобода, Беларусь
2 078 м² 1/1 Этаж
€ 136,229
Продажа склада производства с земельным участком   Предлагаем в продажу 2 капитальных с…
Производство в Луговая Слобода, Беларусь
Производство
Луговая Слобода, Беларусь
2 078 м²
Цена по запросу
 Продается земельный участок  площадью  1, 22 Га +  имеется 2 капитальны…
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