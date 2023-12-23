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Коммерческая недвижимость в Лоевский район, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с охраной, с подъездными путями в Страдубский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Страдубский сельский Совет, Беларусь
Площадь 388 м²
Этаж 1/1
Продажа базы отдыха (здание) Адрес: Гомельская обл., а.г. Переделка, Центральная, 28А Площа…
€63,050
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