Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Борисовский район
  5. Лошницкий сельский Совет
  6. Рестораны, кафе

Рестораны в Лошницкий сельский Совет, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
25 м² 1/1 Этаж
€ 6,308
Торговый павильон (работал как кафе) и две беседки на участке, 25 соток, находятся…
Realting.com
Перейти