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Коммерческая недвижимость в Людвиновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 201 м²
Уникальное предложение в Вилейском районе.   Продается эксклюзивный объект, здание бывшей ви…
€28,290
Realting.com
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