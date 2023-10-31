Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Ленинский сельский Совет
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Ленинский сельский Совет, Беларусь

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин 8 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Минск, Беларусь
Магазин 8 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Минск, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 201 м²
Этаж 1/5
Продаётся административно-торговое помещение 200,8 кв.м в г. Минске по ул. Восточная, 131   …
€188,474
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Брест, Беларусь
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Брест, Беларусь
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
Продам Изолированное помещение, г. Брест, ул. Интернациональная, 38, площадь 44,2 кв.м., цел…
€77,275
Коммерческая с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной в Минск, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Минск, Беларусь
Площадь 17 м²
€4,335
Офис 2 комнаты с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 33 м²
Этаж 7/8
Продаётся абсолютно готовый для функционирования офис 33.4 кв.м. по адресу г. Минск, пр-т Па…
€23,465
Магазин с парковкой, новое здание, с подъездными путями в Минск, Беларусь
Магазин с парковкой, новое здание, с подъездными путями
Минск, Беларусь
Площадь 101 м²
Этаж 2/25
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
€112,425
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом в Минск, Беларусь
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
Площадь 59 м²
Этаж 1
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
€104,603
Магазин 1 комната с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением в Минск, Беларусь
Магазин 1 комната с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/6
Продается торговое помещение площадью 29,7 м2 в центре города в «ТЦ Немига 3» на 3 этаже. На…
€75,390
Офис 5 комнат в Ланский сельский Совет, Беларусь
Офис 5 комнат
Ланский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 1 365 м²
Этаж 1/2
Продается административно-бытовое здание в комплексе со складскими помещениями в д. Солтанов…
€75,201
Магазин с подъездными путями, с отдельным входом, в оживленном месте в Брест, Беларусь
Магазин с подъездными путями, с отдельным входом, в оживленном месте
Брест, Беларусь
Площадь 543 м²
Этаж 1/1
Продам в центре Бреста, ул. Московская, 204, Торговое изолированное помещение, площадь 542,8…
€539,494
Склад со стеклопакетами, с парковка в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Склад со стеклопакетами, с парковка
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продаётся два капитальных строения в районе деревни Чеховщина. Общая площадь зданий 517,6 к…
€103,661
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 6/1
Продается помещение общественного питания общей площадью 86,1 кв.м. в цокольном этаже здания…
€65,024
Склад в Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
Площадь 381 м²
Лот 6761. Продается помещение склада, расположенное на земельном участке площадью 0,2054 га …
€150,000
Realting.com
Перейти