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Коммерческая недвижимость в Ленинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 224 м²
В продаже многофункциональный комплекс для жизни и ведения бизнеса. Находится в Брестской об…
€99,312
Realting.com
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