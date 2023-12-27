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Склады в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 515 м²
Продажа. Здание кирпичного завода. Адрес: Молодечненский район, жд. ст. Пруды Площадь – 2951…
€951,350
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