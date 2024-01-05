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Производственные здания в Лида, Беларусь

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1 объект найдено
Производство в Лида, Беларусь
Производство
Лида, Беларусь
Площадь 67 м²
ООО «Эстейт Компани» на основании: лицензии Министерства юстиции Республики Беларусь № 02240…
€25
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