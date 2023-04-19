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Купить коммерческую недвижимость в Леснянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Леснянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Леснянский сельский Совет, Беларусь
70 м² 3 Этаж
€ 348,180
В продаже спортивно- оздоровительный комплекс «Павлинка», расположеный на берегу…
Realting.com
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