Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Лепельский район

Коммерческая недвижимость в Лепельский район, Беларусь

Лепель
4
4 объекта найдено
Коммерческая в Лепель, Беларусь
Коммерческая
Лепель, Беларусь
138 м² Количество этажей 1
€ 45,059
Здание магазина с участком в г.Лепель Витебской обл. ТОРГ
Коммерческая в Лепель, Беларусь
Коммерческая
Лепель, Беларусь
127 м² Количество этажей 1
€ 360,474
АЗС на 150 км а/д М3 Минск-Витебск(право),Витебская обл.,Лепельский р-он. Площадь застройки …
Коммерческая в Лепель, Беларусь
Коммерческая
Лепель, Беларусь
740 м² Количество этажей 3
€ 63,083
Готовый бизнес-здание придорожного сервиса,плоскостная стоянка на 148 км трассы М3  Мин…
Коммерческая в Лепель, Беларусь
Коммерческая
Лепель, Беларусь
545 м² Количество этажей 2
€ 63,083
Здание гостиницы  в центре г.Лепель Витебской обл. Площадь 544.5 кв.м.(2х этажное здани…
Realting.com
Перейти