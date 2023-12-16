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Коммерческая недвижимость в Ланский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Офис 5 комнат в Ланский сельский Совет, Беларусь
Офис 5 комнат
Ланский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 365 м²
Этаж 1/2
Продается административно-бытовое здание в комплексе со складскими помещениями в д. Солтанов…
€72,657
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