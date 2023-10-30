ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Логойский район
Гостиницы, отели
Отели в Логойский район, Беларусь
коммерческая недвижимость
15
производственные здания
3
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 2 комнаты
Кохановский сельский Совет, Беларусь
2
16 м²
Продается участок размером 48 соток для строительства магазина, СТО, шиномонтажа и т.д.. ✔️ …
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис с подъездными путями
Брест, Беларусь
10 м²
1/4
Лот 6301. Помещение многофункциональное, расположенное на первом этаже четырехэтажного здани…
€113,610
Рекомендовать
Производство с видеонаблюдением, с парковка
Гродно, Беларусь
6 170 м²
1
Производство, склады, офисы, подстанция: Производственное здание-склад: назначение: здание …
€899,413
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с подъездными путями
Минск, Беларусь
1
34 м²
1/1
Продажа гаража по адресу: г.Минск, ул.Нововиленская,44. Гараж площадью 18,6 м кв, высота пот…
€5,112
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Брест, Беларусь
44 м²
1/2
Продам Изолированное помещение, г. Брест, ул. Интернациональная, 38, площадь 44,2 кв.м., цел…
€77,634
Рекомендовать
Магазин с парковкой, новое здание, с отдельным входом
Минск, Беларусь
37 м²
1/25
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
€65,799
Рекомендовать
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Червень, Беларусь
600 м²
1/1
Продается здание склада 1300 м кв., состоящее из двух помещений 600 и 700 м кв. для размещен…
€50,178
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Острошицы, Беларусь
119 м²
1/1
предлагаем в продажу здание, расположенное в центре аг. Острошицы. Рядом: остановкай общест…
€26,414
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
88 м²
1/5
Продается помещение на 1 этаже жилого дома, в центре города недалеко ст.м. Якуба Коласа. Ожи…
€241,061
Рекомендовать
Магазин
Брест, Беларусь
1
Административно - торговое помещение в собственность в районе Восток (р - н ул.Васнецова) го…
€55,858
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Гродно, Беларусь
1
1
3
Наталия Должность: Агент
€9
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат
Гродно, Беларусь
5
900 м²
1
Сдается в аренду большой, сухой, неотапливаемый склад на ул. Победы, 31 в Гродно. Площадь ск…
€1
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL