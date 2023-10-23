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Склады в Логойский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
4
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1 объект найдено
Склад в Логойский сельский Совет, Беларусь
Склад
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 122 м²
Продается участок 1 га в Логойском районе (д. Свидно), 35 км от МКАД. Отличное месторасполож…
€36,830
Realting.com
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