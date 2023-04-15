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Купить ресторан в Логойский сельский Совет, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Логойский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе
Логойский сельский Совет, Беларусь
99 м² 1/1 Этаж
€ 36,025
For sale Cafe, Silici, Logoysky District, Logoysky e.g., 32 km from MKAD from 3 premises,…

Параметры недвижимости в Логойский сельский Совет, Беларусь

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