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Производственные здания в Логойский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Производство 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу кирпичное здание 285 кв.м. подготовленное под производство. Шесть по…
€47,123
Realting.com
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