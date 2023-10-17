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Коммерческая недвижимость в Логойский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Ресторан, кафе с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Логойский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
For sale Cafe, Silici, Logoysky District, Logoysky e.g., 32 km from MKAD from 3 premises,…
€37,899
Realting.com
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