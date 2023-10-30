ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Квасовский сельский Совет
Other
Коммерческая недвижимость в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 14 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Новодворский сельский Совет, Беларусь
14
1 772 м²
2
Продается СТО + мойка грузового и легкового а/т + Офис, полностью оборудованный комплекс для…
€1,90 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Мядельский район, Беларусь
285 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение с земельным участком
€331,363
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением
Гродно, Беларусь
153 м²
Продается автостоянка в г.Гродно. Площадь 1,5286 Га. Асфальтирована, огорожена. Электричеств…
€255,623
Рекомендовать
Магазин 6 комнат с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением
Минск, Беларусь
6
1 100 м²
1/2
Продаётся торгово-складское помещение в г. Минске на ул. Лынькова 19/2 Площадь помещения 144…
€579,411
Рекомендовать
Производство 7 комнат с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Папернянский сельский Совет, Беларусь
7
375 м²
2
€161
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Минск, Беларусь
8 м²
3/7
Нежилое торговое помещение 8,3м.кв. в ТЦ Тивали ( р-н Пушкина-Мавра-Бельского ) находится на…
€13,359
Рекомендовать
Производство с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Смиловичи, Беларусь
556 м²
1/1
Продаётся отапливаемое производственное помещение в г.п. Смиловичи, Червенского района, Мин…
€99,409
Рекомендовать
Магазин 1 комната с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Минск, Беларусь
1
75 м²
3
Продаваемое помещение, на 3 этаже, имеет площадь 75 м2. Торгово-развлекательный центр «Тивал…
€113,610
Рекомендовать
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
84 м²
1/21
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в самом центре ЖК «Минск Мир», квартал «Happy Pl…
€143,006
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, новое здание, с видеонаблюдением
Минск, Беларусь
14 м²
3/6
Машино-место в крытом новом паркинге (рядом ТЦ "Green City") по адресу: Скрипникова, 76. Рас…
€6,533
Рекомендовать
Магазин новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме
Минск, Беларусь
99 м²
1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". Дом 7.4. У…
€141,217
Рекомендовать
Коммерческая новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
62 м²
1/25
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
€105,847
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL