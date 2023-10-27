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Магазины в Крупский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Крупки, Беларусь
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Крупки, Беларусь
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Продается здание магазина 350 м2 в г. Крупки Удачное расположение Система видеонаблюдения Вс…
€49,698
Realting.com
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