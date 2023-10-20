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Отели в Крупский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бобр, Беларусь
Отель со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бобр, Беларусь
Площадь 3 500 м²
Продается действующий загородный семейный комплекс «Бивер Ресорт» 6 Га (аренда), площадь стр…
€623,252
Realting.com
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