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Коммерческая недвижимость в Крупский район, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческая с подъездными путями в Крупки, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями
Крупки, Беларусь
Площадь 703 м²
В продаже производственное помещение 703 метра с оборудованием 0.9 Га участок (право аренда …
Цена по запросу
Отель со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бобр, Беларусь
Отель со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бобр, Беларусь
Площадь 3 500 м²
Продается действующий загородный семейный комплекс «Бивер Ресорт» 6 Га (аренда), площадь стр…
€623,252
Коммерческая в Холопеничи, Беларусь
Коммерческая
Холопеничи, Беларусь
Площадь 172 м²
Продажа капитального строения (одноэтажного бревенчатого здания, облицованного кирпичом, при…
€6,140
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