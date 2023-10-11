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Коммерческая недвижимость в Крупки, Беларусь

2 объекта найдено
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Крупки, Беларусь
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Крупки, Беларусь
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Продается здание магазина 350 м2 в г. Крупки Удачное расположение Система видеонаблюдения Вс…
€49,508
Коммерческая с подъездными путями в Крупки, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями
Крупки, Беларусь
Площадь 703 м²
В продаже производственное помещение 703 метра с оборудованием 0.9 Га участок (право аренда …
Цена по запросу
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