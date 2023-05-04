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Коммерческая недвижимость в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 788 м²
Этаж 1/1
€ 90,344
Realting.com
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